Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в южном секторе спецоперации

Командир танкового подразделения ВС России рассказал об уничтожении солдатами опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном секторе специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — заявил он.

Отмечается, что позже ему доложили об успешном поражении целей.

Ранее житель села Опытное Артемовского района в Донецкой народной республике (ДНР) Александр Щербин рассказал, что ему стало известно о планах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожить Артемовск (украинское название — Бахмут) в случае отступления из города