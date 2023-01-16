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05:25, 16 января 2023Россия

Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских военных

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в южном секторе спецоперации

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Командир танкового подразделения ВС России рассказал об уничтожении солдатами опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном секторе специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — заявил он.

Отмечается, что позже ему доложили об успешном поражении целей.

Ранее житель села Опытное Артемовского района в Донецкой народной республике (ДНР) Александр Щербин рассказал, что ему стало известно о планах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожить Артемовск (украинское название — Бахмут) в случае отступления из города

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Марина Совина
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