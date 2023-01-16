В ДНР раскрыли планы ВСУ уничтожить Артемовск при отступлении

Житель села Опытное в ДНР заявил о планах ВСУ уничтожить город Артемовск при отступлении

Житель села Опытное Артемовского района в Донецкой народной республике (ДНР) Александр Щербин в беседе с РИА Новости рассказал, что ему стало известно о планах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожить Артемовск (украинское название — Бахмут) в случае отступления из города

«У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать"», — заявил он, отметив, что, по всей видимости, украинским военным был дан приказ разрушить город в том случае, если они будут вынуждены отступать.

Ранее американское издание The Washington Post (WP) сообщило, что руководство ВСУ задумывается об отступлении из Артемовска. Отмечается, что Киев оказался перед трудным выбором и должен решить, стоит ли выделять ресурсы на затяжные бои за Артемовск на фоне подготовки к контрнаступлению на другом участке фронта, для которого понадобятся и оружие, и боеприпасы, а также опытные бойцы.