Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу, три эскадрильи обеспечат ее безопасность

Бундесвер начал переброску зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу. Первые военные, которые будут работать с техникой, должны прибыть из Бад-Зуэльце уже в понедельник, 16 января, пишет Wiadomosti Dzennik.

«В общей сложности три эскадрильи должны обеспечить безопасность критической инфраструктуры союзника НАТО Польши в регионе, граничащем с Украиной», — говорится в заявлении немецкого ведомства.

Ранее 16 января самолет с сотней военных ВСУ прибыл в Оклахому для прохождения обучения на Patriot. В Пентагоне ранее уточнили, что в ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих.