Женщина дважды забеременела одновременно с дочерьми

Newsweek: в США женщина дважды забеременела вместе с дочерьми

В США 44-летняя жительница штата Калифорния Джемми Раш дважды забеременела одновременно с дочерьми. Об этом сообщает Newsweek.

Несколько лет назад старшая дочь Джемми сообщила, что ждет ребенка. Раш порадовалась, что станет бабушкой, а вскоре узнала, что тоже в положении. Она чувствовала смущение и скрывала свою беременность так долго, как могла. Однако вскоре родственники Раш заметили, что у нее повышенное слюноотделение — одно из проявлений гормональных изменений в организме. Женщина призналась дочери, что беременна, и родила ребенка спустя несколько месяцев после рождения внука. «Все прошло очень хорошо... Но потом, два года спустя, это повторилось с моей второй дочерью!» — говорит она.

На этот раз Джемми забеременела первой, а всего через месяц ее вторая дочь узнала, что тоже станет матерью. Раш поехала с дочерью к гинекологу, чтобы подтвердить ее беременность. В тот день родственники заметили, что у нее снова появилось чрезмерное слюноотделение. «Так они узнали, что я опять беременна. Теперь мы вместе с дочерью записываемся на прием в больницу, у нас один и тот же акушер-гинеколог и врач», — рассказала она.

По словам Раш, пережитый опыт сблизил ее с дочерьми. «Наши дети всегда вместе. Их отношения в основном как у братьев и сестер, именно так они друг друга и воспринимают», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница США, мать восьмерых детей Шализ Смит стала суррогатной матерью для собственной дочери, которая не может иметь детей. По словам Смит, ее муж и дочь с супругом присутствовали в палате во время родов.