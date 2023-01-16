Прокурор потребовал выселить из конфискованного дома семью чиновника Шестуна

Прокуратура потребовала выселить из дома семью экс-главы Серпуховского района Шестуна

Московский областной суд рассмотрит апелляционное представление стороны обвинения о лишении отсрочки о выселении из дома семьи экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам жены чиновника Юлии Шестун, дата заседания назначена на 23 января. Ранее Серпуховской суд вынес решение о выселении из конфискованного дома семьи осужденного. Однако родственникам дали отсрочку — восемь месяцев. Сейчас же прокуратура хочет, чтобы жена Шестуна с детьми немедленно покинула жилище.

25 декабря 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. Чиновник в период с 2003-го по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате бывший глава подмосковного района стал обладателем имущества на миллиарды рублей.