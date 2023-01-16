Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине

Кандидат в вице-президенты США Барака: невозможно игнорировать репрессии против УПЦ

Даже предвзятые СМИ в Соединенных Штатах не могут больше игнорировать репрессии Службы безопасности Украины (СБУ) против канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил Аджаму Барака, афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зеленых.

«Ультраправый фашизм на Украине, направленный против православных христиан, не может игнорировать даже CNN», — заявил он.

К посту Барака прикрепил ссылку на материал телеканала, в котором рассказывается о притеснениях УПЦ в стране. «Но, конечно, в этой статье все еще проглядывается попытка логично объяснить необходимость репрессий [президента Украины Владимира] Зеленского против церкви», — заметил политик.

В 2022 году в зданиях УПЦ участились обыски сотрудниками СБУ. В начале декабря Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничениях в отношении представителей религиозных организаций, которые, по мнению властей страны, связаны с Россией.

11 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна хочет закончить эру «двоецерковности» и оставить лишь одну православную церковь. Обряды в ней, по словам Подоляка, должны проводиться на украинском языке.