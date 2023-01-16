Слава Марлоу рассказал о расставании с известной российской блогершей

Слава Марлоу и Карина Карамбейби расстались

Музыкальный продюсер и исполнитель Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) рассказал о расставании с известной российской блогершей Кариной Карамбейби (настоящая фамилия — Егамедиева). Артист сообщил новость в своем Telegram-канале.

«Мы с каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет. Все будет хорошо, всем добра!» — написал Марлоу (написание автора сохранено).

Он также пошутил, попросив фанатов не делать «нарезок под грустную музыку», назвав это моветоном.

Музыкант официально подтвердил, что состоит в отношениях с Карамбейби во время интервью у журналиста Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов) в 2021 году.

Ранее Марлоу рассказал об «ужасных» советах Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Битмейкер заявил, что рэп-исполнитель употреблял запрещенные вещества, после чего давал ему «советы относительно жизни», которые не пригодились Марлоу и, более того, усугубили его положение.