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15:41, 16 января 2023Экономика

В Европе порассуждали о перспективе снижения счетов за электричество

Глава Equinor: счета за электричество в Европе не вернутся к допандемийному уровню
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Darren Staples / Reuters

В ближайшем будущем счета за электричество в странах Европы не вернутся к тому уровню, что был до начала пандемии коронавируса. Об этом сказал глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль, его слова приводит ТАСС.

На фоне перестройки европейской энергетической системы стоимость газа и электроэнергии останутся высокими, констатировал он. По словам Опедаля, после фактического прекращения импорта из России европейская система переживает процесс трансформации, который потребует больших инвестиций. «Поэтому я предполагаю, что счета за электроэнергию будут немного больше, чем в прошлом, но не такими изменчивыми, как в настоящее время», — порассуждал Опедаль. Еще он призвал «не относиться к энергии так, как к чему-то, что имеется в изобилии».

Ранее стало известно, что сжиженный природный газ (СПГ) оказался единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. Эксперты прогнозируют, что и в нынешнем году страна сохранит высокие объемы поставок сжиженного газа в ЕС на фоне сложностей с заполнением газовых хранилищ в регионе перед очередным отопительным сезоном 2023-2024 годов.

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Платон Щукин
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