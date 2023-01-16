В Европе порассуждали о перспективе снижения счетов за электричество

Глава Equinor: счета за электричество в Европе не вернутся к допандемийному уровню

В ближайшем будущем счета за электричество в странах Европы не вернутся к тому уровню, что был до начала пандемии коронавируса. Об этом сказал глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль, его слова приводит ТАСС.

На фоне перестройки европейской энергетической системы стоимость газа и электроэнергии останутся высокими, констатировал он. По словам Опедаля, после фактического прекращения импорта из России европейская система переживает процесс трансформации, который потребует больших инвестиций. «Поэтому я предполагаю, что счета за электроэнергию будут немного больше, чем в прошлом, но не такими изменчивыми, как в настоящее время», — порассуждал Опедаль. Еще он призвал «не относиться к энергии так, как к чему-то, что имеется в изобилии».

Ранее стало известно, что сжиженный природный газ (СПГ) оказался единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. Эксперты прогнозируют, что и в нынешнем году страна сохранит высокие объемы поставок сжиженного газа в ЕС на фоне сложностей с заполнением газовых хранилищ в регионе перед очередным отопительным сезоном 2023-2024 годов.