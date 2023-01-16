Европа нарастила импорт одного вида топлива из России

«Ъ»: доля СПГ в российском экспорте газа резко выросла до 25% в 2022 году

Сжиженный природный газ (СПГ) стал единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

Основной вклад в увеличение поставок внесла компания «Новатэк», чей завод «Ямал СПГ» нарастил поставки в ЕС примерно на 13,5 процента, до 14,65 миллиона тонн, подсчитал «Ъ» на основе данных аналитической системы Kpler. Также около 0,7 миллиона тонн пришло от другого проекта «Новатэка» — «Криогаз-Высоцк». Еще одним проектом, который позволил, хоть и незначительно, увеличить экспорт СПГ в Европу, стал «Портовая СПГ», запущенный «Газпромом» в сентябре 2022 года.

В результате после резкого сокращения экспорта трубопроводного газа из России в ЕС, доля СПГ в общих объемах поставок газа за рубеж увеличилась с 7 процентов в 2021 году до 25 процентов в прошлом году, сообщил изданию независимый эксперт Александр Собко. Страна заняла третье место по объемам поставок СПГ в Европу, уступив только США и Катару. По словам Марии Беловой из VYGON Consalting, из 125 миллионов тонн импортированного Европой СПГ 13 процентов в прошлом году пришлось на Россию.

Эксперты прогнозируют, что и в нынешнем году страна сохранит высокие объемы поставок сжиженного газа в ЕС на фоне сложностей с заполнением газовых хранилищ в регионе перед очередным отопительным сезоном 2023-2024 годов. Заместить российские поставки будет довольно сложно, считает эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. При этом, по его мнению, рынок Европы останется наиболее привлекательным в плане цены для поставщиков из разных стран, в том числе из России.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС потратил рекордные 12,5 миллиарда евро на закупку российского СПГ только в период с января по сентябрь 2022 года. По словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, страна останется крупным игроком на европейском газовом рынке и в 2023 году.

При этом поставки российского трубопроводного газа серьезно сократились. Экспорт «Газпрома», обладающего монополией на поставки по газопроводам, составил 100,9 миллиарда кубометров, что в полтора раза ниже уровня 2021 года и в два раза меньше исторического максимума, который превышал 200 миллиардов кубометров. В следующем году поставки в дальнее зарубежье могут снизиться еще на треть.