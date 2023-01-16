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01:53, 16 января 2023Интернет и СМИ

В Германии рассказали о беде канцлера Шольца

Bild: Шольц испытывает проблемы с поиском женщины на должность министра обороны Германии
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Jens Kalaene/ Globallookpress.com

Немецкое издание Bild рассказало о проблеме канцлера Германии Олафа Шольца. По его информации, политик испытывает сложности с поиском кандидата на должность министра обороны Кристины Ламбрехт после ее отставки, пообещав, что по крайней мере половина кабмина страны будет состоять из женщин.

В статье отмечается, что беда заключается в ориентированности главы правительства именно на пол кандидата в назначении руководителя ведомства.

«Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола, а исключительно компетенции сотрудника», — приводит издание слова вице-президента бундестага Вольфганга Кубицкого.

Ранее бывший председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и его партия хотят сохранить отношения с Москвой и российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на давление Вашингтона.

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Марина Совина
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