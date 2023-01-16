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16:47, 16 января 2023Россия

Домашняя собака искусала лицо десятилетней девочке в российском регионе

В Башкирии собака набросилась на десятилетнюю девочку и покусала ей лицо

Фото: Shutterstock

В Башкирии домашняя собака набросилась не десятилетнюю девочку и покусала ей лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Как стало известно, девочка из села Тавтиманово пришла в гости к своей подруге, живущей в частном доме. В тот момент во дворе находилась собака, которую хозяева оставили без привязи и намордника. Животное сразу напало на ребенка и начало кусать.

Мать школьницы сняла на видео полученные ею травмы. На кадрах видно окровавленное лицо девочки и раны, оставленные зубами собаки на голове.

Ребенка доставили в больницу. Родители пострадавшей собираются писать заявление в полицию.

Ранее в Пензе алабай покусал лицо и голову девочке, гулявшей на детской площадке. При этом хозяин не вмешался и продолжал держать животное, истязавшее ребенка, на поводке. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными глубокими ранами от укусов. Кроме того, девочка разбила затылок, когда падала на асфальт.

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Константин Лысяков
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