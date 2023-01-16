Прочивший неудачи ученице школьный преподаватель стал ее подписчиком на OnlyFans

Daily Star: учитель поддержал бывшую ученицу и заплатил тысячу евро за ее эротическое фото

Порномодель и звезда OnlyFans из Нидерландов рассказала о школьном преподавателе, который считал ее бездарностью, а теперь стал ее подписчиком и заплатил тысячу евро за ее контент. О том, как прочивший неудачи своей бывшей ученице преподаватель поддержал ее, пишет Daily Star.

22-летняя Вера Дийкманс начала зарабатывать на продаже эротических фото и видео в 2020 году. По словам девушки, за несколько лет у нее появилось множество подписчиков, и она зарабатывает около 340 тысяч евро в месяц. Однажды она решила посмотреть список своих подписчиков и к своему удивлению увидела среди них знакомое лицо.

Присмотревшись к фотографии мужчины, Дийкманс поняла, что одним из ее почитателей оказался ее учитель из средней школы. «Меня это очень удивило, потому что во время учебы он не выделял меня среди других учеников. Более того, мы не ладили, а он всегда говорил, что я ничего не добьюсь в жизни», — рассказала модель.

Дийкманс смутил и удивил интерес бывшего преподавателя к ее странице. Вместо того чтобы осуждать бывшую ученицу, мужчина отправил ей тысячу евро в благодарность за ее контент в нижнем белье и тем самым выразил поддержку.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans похвасталась своими генами и предложила купить ее яйцеклетки для рождения похожих на нее детей. «У меня хорошая родословная, медицинские анализы и семейная история, которой я могу поделиться», — заявила девушка.