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18:01, 16 января 2023Мир

В России ответили на озвученную в ЕС идею о бесплатных полетах над Сибирью

Депутат Чепа назвал странной идею ЕС не платить России за пролеты над Сибирью

Фото: Felix Catana / Shutterstock

Россия готова сотрудничать с Евросоюзом на взаимовыгодных условиях и будет готова пойти на уступки в случае, если предложение будет отвечать государственным интересам российской стороны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал «Ленте.ру» озвученное в ЕС требование прекратить взимать плату с иностранных компаний за пролеты над Сибирью.

«По мнению этого джентльмена (руководителя генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея, который озвучил данную идею, — прим. «Ленты.ру»), Россия и другие страны должны платить за пролеты через другие государства, но за пролеты через Россию не должна взиматься никакая плата. То есть все затраты, те же диспетчерские проводки, — все должно осуществляться за счет России. В общем, странный подход: мы видим, что интересы России никого не интересуют», — заявил Чепа.

Однако он допустил, что в этом конкретном случае Россия может пойти навстречу европейским коллегам. Однако, по его мнению, такое возможно только в том случае, если предложение будет выгодно и российской стороне.

«Уступки должны быть взаимовыгодными. Если у нас будет интерес в решении каких-то других вопросов, то, конечно, можно договариваться на любую тему, лишь бы соблюдались другие наши интересы. Только если нам это будет выгодно», — добавил депутат.

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Парламентарий также подчеркнул критическую важность сибирского региона для международной авиации. Чепа объяснил, что отказ от пролетов над Сибирью привел к росту цен на авиабилеты.

Ранее руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил о том, что ЕС требует от России прекратить взимать плату с иностранных компаний по факту пролета по маршрутам над Сибирью.

«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти (пролетные выплаты от международных авиакомпаний — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

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Кирилл Садовский
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