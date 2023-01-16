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20:07, 16 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на девять лет за вербовку в ИГ и распространение наркотиков

В Ростове мужчину осудили на девять лет за вербовку в ИГ и распространение наркотиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам колонии особого режима россиянина Олега Саплина, его признали виновным в содействии террористам и распространении наркотиков. Об это «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, с 10 мая по 6 июня 2022 года мужчина, находясь недалеко от Волгограда, через мессенджер и соцсети убеждал одного из собеседников выехать в Афганистан или Мавританию для участия в деятельности «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Помимо этого, в конце июня в Волгограде фигурант стал общаться с мужчиной, который предложил ему заработать на продаже наркотиков. Саплин согласился за вознаграждение извлекать запрещенные вещества из тайников-закладок. 3 июля мужчина получил в мессенджере координаты закладки, нашел ее и достал оттуда пакет с наркотиками. В тот же день он купил весы и изоленту, расфасовал нелегальный товар и разместил его по тайникам.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция задержала троих россиян, которые по заказу избивали закладчиков.

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Елизавета Новикова
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