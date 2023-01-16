Балицкий высказался о ждущих прихода ВСУ жителях Запорожья

Врио главы Запорожской области Балицкий: в регионе не трогают жителей, ждущих прихода ВСУ

Власти Запорожской области не трогают местных жителей, которые ждут прихода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

Таких людей чиновник назвал «ждунами». По его словам, это слабые люди, которые верят в возврат к прошлому, где у них была возможность «зарабатывать на бюджете» или что-то украсть, зная, что им за это ничего не будет. «Есть такая категория людей, они ждут. Но мы их, скажем так, не трогаем, даем им время подумать», — высказался Балицкий.

При этом он отметил, что, если человек участвует в экстремистских мероприятиях — пишет гадости в соцсетях, оскорбляет главнокомандующего, Вооруженные силы России, саму страну, ее флаг и прочие символы — и не реагирует на первое предупреждение, то к нему применяют меру выдворения.

«Но перед тем, как выдворять, у нас вся эта категория сначала едет и копает окопы», — рассказал он.

Ранее, 7 января, Балицкий упрекнул украинские власти из-за отказа вводить режим прекращения огня на линии соприкосновения на Рождество. Это показывает, что руководство этой страны лишено человеческих ценностей, убежден чиновник.