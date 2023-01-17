Euroskopia: 60% опрошенных в Германии и Австрии хотят окончания конфликта на Украине

Большая часть опрошенных жителей Германии и Австрии — более 60 процентов — выступили за скорейшее прекращение боев на Украине даже ценой территориальных потерь для Киева. При этом голландцы, португальцы и поляки решительно против этой идеи, свидетельствуют данные опросов Euroskopia.

В Нидерландах 48 процентов опрошенных граждан выступили против отказа Украины от своих территорий ради скорейшего прекращения конфликта. Так же думают 45 процентов жителей Португалии и 42 процента жителей Польши.

Судя по данным на сайте, общее число тех, кто выступает за скорейшее окончание конфликта, не подсчитано. Однако РИА Новости указывает, что число желающих этого в Европе приближается к 48 процентам.

Результаты январского опроса китайского издания Global Times показывали, что жители стран ЕС считают «антироссийские действия США и их политику негативным сценарием для экономики» объединения.