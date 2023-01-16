Европейцы назвали меры США против России невыгодными для Евросоюза

Global Times: половина европейцев назвали меры США против РФ невыгодными для Евросоюза

Половина жителей Европы назвала антироссийские действия США и их политику негативным сценарием для экономики Евросоюза (ЕС) и других европейских государств. Об этом говорят результаты опроса Global Times, передает ТАСС.

Так, оказалось, что все больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность. Кроме того, 49 процентов респондентов полагают, что меры США против России отразятся крайне негативно на европейской экономике.

При этом лишь 37 опрошенных полагают, что конфликт России и Украины завершится в этом году. Еще 26 процентов считают, что европейские страны проводят «неумную» политику, вслед за Вашингтоном, вводя санкции против Москвы. Помимо этого, 23 процента полагают, что Европу насильно втягивают в конфликт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО хотят победы над Россией на поле боя, чтобы уничтожить российское государство.