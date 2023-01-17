Названы основные причины появления прыщей у взрослых и способы борьбы с ним

Косметолог Джек: вылечить акне в зрелом возрасте поможет отказ от молочных продуктов

Вылечить акне в зрелом возрасте помогут отказ от молочных продуктов и восстановление микробиома кишечника, заявил косметолог-эстетист Дэвид Джек. Основные способы вылечить распространенное воспалительное заболевание кожи, а также причины его обострения у взрослых он назвал изданию The Sun.

По словам Джека, часто акне в зрелом возрасте вызвано распространением в сальных железах пропионобактерий P. Acne, провоцирующих воспаление на коже. Также прыщи могут быть одним из проявлений синдрома поликистозных яичников. Среди других факторов обострения заболевания — курение, неправильное питание, высокий уровень стресса, неправильно подобранный уход, а также генетическая предрасположенность.

Первое, что косметолог посоветовал сделать в рамках борьбы с акне — пересмотреть питание, так как с каждым годом появляется все больше доказательств связи между здоровьем кишечника и воспалением кожи. В частности, стоит исключить из рациона молочные продукты, в которых часто содержатся антибиотики и высокие уровни гормоноподобных соединений. Также восстановить микробиом кишечника помогут ферментированные продукты, кефир, свежие овощи, корень цикория, репчатый лук, топинамбур, спаржа и сырой чеснок.

Вторая рекомендация Джека — есть больше фруктов и овощей яркого цвета, а также бобовых, зелени и пить зеленый чай. Эти категории продуктов богаты антиоксидантами, способствующими уменьшению воспаления в организме, а значит, снижению риска появления прыщей. Еще одним источником антиоксидантов могут стать биодобавки, в частности, для здоровья кожи необходимы Омега-3 жирные кислоты, витамины С и Е, цинк и ретиноиды (производные витамина А), добавил специалист.

Помимо этого, косметолог призвал при обострении акне снизить уровень стресса, соблюдать режим работы и отдыха, высыпаться и обязательно пересмотреть домашний уход за кожей. Он предложил присмотреться к косметическим средствам с АНА- и ВНА-кислотами, ретиноидами и ниацинамидом в составе — эти ингредиенты уменьшают воспаление в коже и уменьшают риск образования рубцов на местах прыщей. При этом, если справиться с проблемой самостоятельно не получается, необходимо обратиться за помощью к врачу-дерматологу для подбора лекарственной терапии, заключил Джек.

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