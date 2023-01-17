Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:45, 17 января 2023Забота о себе

Названы основные причины появления прыщей у взрослых и способы борьбы с ним

Косметолог Джек: вылечить акне в зрелом возрасте поможет отказ от молочных продуктов

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Вылечить акне в зрелом возрасте помогут отказ от молочных продуктов и восстановление микробиома кишечника, заявил косметолог-эстетист Дэвид Джек. Основные способы вылечить распространенное воспалительное заболевание кожи, а также причины его обострения у взрослых он назвал изданию The Sun.

По словам Джека, часто акне в зрелом возрасте вызвано распространением в сальных железах пропионобактерий P. Acne, провоцирующих воспаление на коже. Также прыщи могут быть одним из проявлений синдрома поликистозных яичников. Среди других факторов обострения заболевания — курение, неправильное питание, высокий уровень стресса, неправильно подобранный уход, а также генетическая предрасположенность.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Первое, что косметолог посоветовал сделать в рамках борьбы с акне — пересмотреть питание, так как с каждым годом появляется все больше доказательств связи между здоровьем кишечника и воспалением кожи. В частности, стоит исключить из рациона молочные продукты, в которых часто содержатся антибиотики и высокие уровни гормоноподобных соединений. Также восстановить микробиом кишечника помогут ферментированные продукты, кефир, свежие овощи, корень цикория, репчатый лук, топинамбур, спаржа и сырой чеснок.

Вторая рекомендация Джека — есть больше фруктов и овощей яркого цвета, а также бобовых, зелени и пить зеленый чай. Эти категории продуктов богаты антиоксидантами, способствующими уменьшению воспаления в организме, а значит, снижению риска появления прыщей. Еще одним источником антиоксидантов могут стать биодобавки, в частности, для здоровья кожи необходимы Омега-3 жирные кислоты, витамины С и Е, цинк и ретиноиды (производные витамина А), добавил специалист.

Помимо этого, косметолог призвал при обострении акне снизить уровень стресса, соблюдать режим работы и отдыха, высыпаться и обязательно пересмотреть домашний уход за кожей. Он предложил присмотреться к косметическим средствам с АНА- и ВНА-кислотами, ретиноидами и ниацинамидом в составе — эти ингредиенты уменьшают воспаление в коже и уменьшают риск образования рубцов на местах прыщей. При этом, если справиться с проблемой самостоятельно не получается, необходимо обратиться за помощью к врачу-дерматологу для подбора лекарственной терапии, заключил Джек.

Ранее врач Альпана Мохта перечислила основные способы продлить молодость кожи. В частности, для борьбы с дряблостью эпидермиса необходимо отказаться от курения и высыпаться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Офис президента Украины принял отставку Арестовича
Вице-мэра Новосибирска отдали под суд за клевету на депутата Госдумы
Швеция выступила за передачу Киеву замороженных российских активов
В Литве оценили шансы Украины вступить в НАТО
Четверо россиян похитили занимающуюся продажей питьевой воды женщину
13-летняя россиянка сняла свою смерть под колесами поезда
Доктор Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Россиянам рекомендовали отказаться от шенгена в одну страну Европы
В Крыму самосвал рухнул в траншею
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.