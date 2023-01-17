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17:29, 17 января 2023Силовые структуры

Собиравшегося воевать на стороне Украины россиянина осудили на пять лет

В Брянске дали пять лет жителю Саратовской области, собиравшемуся воевать против России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Брянске суд дал пять лет колонии строгого режима 22-летнему жителю Саратовской области Кириллу Белоусову, собиравшемуся воевать против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он полностью признал вину.

Молодой человек работал продавцом. После начала спецоперации он начал переписываться с вербовщиком с Украины и готовиться к участию в боевых действиях против РФ на стороне легиона «Свобода России». По указанию куратора он приехал в Брянск, откуда на автобусе добрался до пограничного поселка Белая Березка. Там его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Красноярске начался суд над россиянином, собиравшимся вступить в ряды ВСУ.

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Елизавета Новикова
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