Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:42, 9 января 2023Силовые структуры

ФСБ задержала собиравшегося воевать на стороне ВСУ россиянина

Под Брянском ФСБ задержала мужчину, собиравшегося воевать против России на стороне ВСУ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, собиравшегося участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В отношении него возбудили дело о госизмене.

По данным спецслужбы, в течение 2022 года фигурант неоднократно пытался попасть на территорию Украины через Беларусь, однако это ему не удалось.

1 ноября сообщалось, что в Красноярске начался суд над россиянином, собиравшимся вступить в ряды ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном участии срочников в СВО
Украинский экономист предрек падение режима Зеленского из-за коррупции
В России оценили западное оружие ВСУ
Замеченное в российском городе редчайшее явление сняли на видео
На Украине заявили о переносе переговоров по вступлению в ЕС
Названы самые востребованные в новогодних шоу российские фигуристы
Украинский посол заявил о поставленном вооружении с истекшим сроком годности
Девушке пришлось покраситься в синий после осветления волос в домашних условиях
Любовь к экстремальным диетам связали с нехваткой секса и проблемами с психикой
Названы округа Москвы с наибольшим падением цен на жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.