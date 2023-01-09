ФСБ задержала собиравшегося воевать на стороне ВСУ россиянина

Под Брянском ФСБ задержала мужчину, собиравшегося воевать против России на стороне ВСУ

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, собиравшегося участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В отношении него возбудили дело о госизмене.

По данным спецслужбы, в течение 2022 года фигурант неоднократно пытался попасть на территорию Украины через Беларусь, однако это ему не удалось.

1 ноября сообщалось, что в Красноярске начался суд над россиянином, собиравшимся вступить в ряды ВСУ.