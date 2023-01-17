Китай захотел наладить отношения с ЕС

Politico: глава МИД Китая Ван И посетит Германию и Бельгию, чтобы наладить отношения с ЕС

Глава МИД Китая Ван И в феврале посетит Германию и Бельгию, чтобы наладить отношения Пекина с Европейским союзом (ЕС). О том, что китайская сторона захотела перезагрузить отношения с Европой, сообщает Politico.

Три дипломата рассказали изданию, что китайский министр примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиру ЕС. При этом точные даты его поездки в Брюссель еще не определены.