Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:47, 17 января 2023Экономика

В России предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели

РБК: конфискованные товары могут начать передавать в Минобороны и МЧС на гуманитарные цели

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Правительство России поддержало законопроект о передаче конфискованных вещей в Минобороны и МЧС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

С соответствующей инициативой выступило Министерство финансов. Законопроект предлагает не уничтожать конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях товары легкой промышленности, а предусмотреть возможность передачи на гуманитарные и оборонные цели в Минобороны и МЧС.

В пресс-службе ведомства изданию подтвердили факт внесения данного проекта в правительство. Правительственная комиссия поддержала законопроект.

Ранее Счетная палата предложила вместо уничтожения продавать россиянам конфискованные товары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Британии назвали необходимое Украине для контрнаступления число танков
Девушка узнала неприятную правду о подруге и отказалась приходить на ее свадьбу
Население Китая резко сократилось в 2022 году
Историк моды дал пять советов для составления стильного зимнего образа
Москвичей предупредили о гололедице
Восемь человек получили ранения при стрельбе во Флориде
В Японии мужчина убил женщину кухонным ножом и скрылся
Россиянин отправился в Индию, сходил подстричься и довел парикмахера до слез
Россиянам рассказали про новый налоговый вычет
Иммунолог спрогнозировал рекордную заболеваемость гриппом за пять лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.