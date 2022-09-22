Счетная палата предложила продавать россиянам конфискат

Счетная палата предложила вместо уничтожения продавать россиянам конфискованные товары

Конфискованные товары, соответствующие стандартам качества, следует реализовывать, а не уничтожать, чтобы поднять доходы российского бюджета. Об этом говорится в предложении Счетной палаты, подготовленном по итогам проверки распоряжения конфискованным и арестованным имуществом в период с 2018-го по 2021 год и размещенном на сайте ведомства.

В качестве примеров продукции, которую бы можно было продавать россиянам, приводятся товары легкой и пищевой промышленности, табак, косметика. Вместе с дополнительным доходом, отмечают аудиторы, такое решение позволит минимизировать риски его дальнейшего незаконного оборота.

Проверка показала, что после конфискации и ареста имущество часто теряется или хранится в ненадлежащем состоянии. При этом если имущество исчезает, то штраф за такое деяние не превышает 10 процентов от стоимости контракта на хранение.

Счетная палата указала, что за отчетный период уничтожено конфиската на сумму более двух миллиардов рублей, в то время как продажа поступившего имущества (около 8 процентов от всего поступившего) принесла порядка 300 миллионов рублей.

Отдельно ведомство оценило вопрос конфискованной алкогольной и спиртосодержащей продукции, ее предлагается перерабатывать и использовать. В то же время товар с истекшим сроком годности Счетная палата предлагает уничтожать даже без решения суда, потому что зачастую на решение вопроса уходит несколько лет, а хранение стоит денег.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал главной слабостью российской экономики зависимость от экспорта углеводородов, увеличившаяся в последнее время. По его мнению, такая ситуация не позволяет развиваться государственному управлению.