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07:01, 17 января 2023Россия

В России оценили девиз форума Всемирного экономического форума

Директор МИНГ Мартынов заявил, что девиз ВЭФ расходится с сутью глобального форума

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов оценил девиз 53-го заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ), который открылся в швейцарском Давосе. Его слова передает РИА Новости.

По мнению эксперта, девиз форума, который звучит как «Сотрудничество в условиях раздробленного мира», расходится с сутью самого глобального форума. «По смыслу это взаимоисключающие вещи — глобальный форум в условиях раздробленного мира. Если мир у вас уже раздроблен, то он уже не глобален», — отметил он.

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Марина Совина
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