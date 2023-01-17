В России оценили девиз форума Всемирного экономического форума

Директор МИНГ Мартынов заявил, что девиз ВЭФ расходится с сутью глобального форума

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов оценил девиз 53-го заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ), который открылся в швейцарском Давосе. Его слова передает РИА Новости.

По мнению эксперта, девиз форума, который звучит как «Сотрудничество в условиях раздробленного мира», расходится с сутью самого глобального форума. «По смыслу это взаимоисключающие вещи — глобальный форум в условиях раздробленного мира. Если мир у вас уже раздроблен, то он уже не глобален», — отметил он.