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17:01, 17 января 2023Экономика

«РН-Ванкор» впервые внедрила перевод дизельной электростанции в двухтопливную

«РН-Ванкор» внедрила технологию перевода дизельной электростанции в двухтопливную

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Энергетики «РН-Ванкор» (оператор по освоению месторождений Ванкорского кластера, входит в «Роснефть») разработали технологию перевода дизельной электростанции на газовое топливо. Технологическое решение, внедренное на центральном пункте сбора Ванкорского месторождения, позволило снизить показатели выбросов электростанции: СО2 — на 30 процентов, твердых частиц - на 90 процентов, а также существенно сократить эмиссию оксида азота и серы.

Благодаря новой двухтопливной технологии дизель-генераторная установка единичной мощностью 5,2 мегаватта может работать как на дизельном топливе, так и на смешенном газодизельном топливе (в соотношении 50 процентов газ и 50 процентов дизельное топливо). Технико-экономические показатели двухтопливной электростанции подтвердили ее эффективность. По итогам испытаний получен экономический эффект в 13,3 миллиона рублей.

Для реализации проекта были смонтированы новые инженерные сети систем управления и защиты, газовое оборудование, блок редуцирования газа, газораспределительные сети. Для безопасной эксплуатации электростанции в помещении дизель-генераторной установки действует автоматизированная система контроля загазованности и сигнализации. В ближайшее время на Ванкорском месторождении будут внедрены еще три двухтопливные электростанции.

На Ванкорском проекте применяются новейшие технологии строительства, добычи, подготовки и транспорта товарной продукции. Предложения работников предприятия позволили повысить эффективность и надежность работы технологического оборудования, сэкономив более 53 миллиардов рублей.

Технологии, успешно опробованные на месторождениях Ванкорского кластера, будут применяться на объектах крупнейшего добычного проекта «Восток Ойл», реализуемого «Роснефтью» на севере Красноярского края.

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Татьяна Романова
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