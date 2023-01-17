В Эстонии анонсировали встречу министров обороны поддерживающих Киев стран

Эстония заявила о проведении 19 января встречи глав минобороны поддерживающих Киев стран

В четверг, 19 января, в Эстонии пройдет встреча глав министерств обороны стран, которые поддерживают Украину. На ней обсудят дальнейшее оказание военной помощи Киеву, заявил пресс-секретарь эстонского оборонного ведомства Томас Мелл, цитирует ERR.

«Предшествующая формату "Рамштайн" встреча министров обороны в этот раз пройдет в Тапа. Помимо министра обороны Эстонии Ханно Певкура, в нем примут участие глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министры обороны Польши [Мариуш Блащак], Латвии [Инара Мурниеце] и Литвы [Арвидас Анушаускас]», — сообщил он.

Кроме того, ожидается окончательное подтверждение от других государств, среди которых Германия, Канада, Франция, Испания, Словакия, Италия, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Чехия. Мелл отметил, что в пакет военной помощи, который представят на встрече, включили тяжелое вооружение.

Ранее стало известно об участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в заседании контактной группы по Украине 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии. Его проведет министр обороны США Ллойд Остин. Главной темой станет «продолжающийся кризис на Украине и связанные с ним вопросы безопасности, стоящие перед союзниками по НАТО и партнерами».

