НАТО анонсировало заседание контактной группы по Украине

Генсек НАТО Столтенберг примет участие в заседании контактной группы по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании контактной группы по Украине 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии, которое проведет министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главным вопросом на повестке станет «продолжающийся кризис на Украине и связанные с ним вопросы безопасности, стоящие перед союзниками по НАТО и партнерами». В рамках заседания Столтенберг проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Ранее Столтенберг заявил, что о новых поставках оружия Киеву будет объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне.