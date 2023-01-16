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17:01, 16 января 2023Мир

НАТО анонсировало заседание контактной группы по Украине

Генсек НАТО Столтенберг примет участие в заседании контактной группы по Украине
СюжетМинобороны:

Фото: John Thys / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании контактной группы по Украине 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии, которое проведет министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главным вопросом на повестке станет «продолжающийся кризис на Украине и связанные с ним вопросы безопасности, стоящие перед союзниками по НАТО и партнерами». В рамках заседания Столтенберг проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Ранее Столтенберг заявил, что о новых поставках оружия Киеву будет объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне.

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Виктория Кондратьева
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