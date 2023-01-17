Глава Минобороны Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Карелии

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сформировать армейский корпус в одном российском регионе — Республике Карелия. Об этом он заявил на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил (ВС) России во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

Также он поручил создать три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

По словам министра, масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 миллиона военнослужащих, осуществятся в период трех лет: с 2023 по 2026 год.

Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и других материальных средств в объединения, подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны также анонсировал создание новых военных округов — Московского и Ленинградского.