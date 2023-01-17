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10:45, 17 января 2023Россия

Россиянин узнал в попросившем прикурить прохожем любовника матери и избил его

Житель Краснодарского края узнал в прохожем любовника своей матери и избил его

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Житель Абинска Краснодарского края избил мужчину, в котором узнал любовника своей матери. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Как пишут авторы поста, поняв, что перед ним человек, к которому мать ежедневно уходила от отца, россиянин разозлился, повалил прохожего на асфальт и начал наносить ему удары по всему телу. После этого он помог мужчине подняться и доехать до больницы.

По информации канала, у пострадавшего диагностировали перелом ребер и пневмоторакс. Нападавшего мужчину задержали и осудили на два года условно, заключается в посте.

Ранее в Башкирии 29-летний россиянин избил битой любовника своей любовницы, которую ждал возле одного из магазинов. После этого нападавший скрылся, однако позже был задержан полицией. Момент происшествия попал на видео.

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Константин Лысяков
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