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20:53, 17 января 2023Ценности

В Афганистане манекенам в магазинах надели на голову пакеты по указу талибов

В Кабуле манекенам в магазинах надели на головы пакеты и мешки по требованию талибов

Фото: Nava Jamshidi / Getty Images

В Афганистане манекенам в магазинах надели на лица пакеты и мешки по требованию «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). Соответствующую информацию приводит Associated Press.

Отмечается, что продавцы одежды в Кабуле были вынуждены обернуть головы данных фигур тканевыми мешками, черными полиэтиленовыми пакетами и фольгой в соответствии с указаниями министерства талибов по пропаганде добродетели и предотвращению порока. При этом ранее талибы настаивали на том, чтобы манекенам отрубили головы. Они основывались на исламских законах о запрете изображения человеческого облика, считая, что манекенам можно поклоняться как идолам.

«Все знают, что манекены — не идолы, и никто не собирается им поклоняться. Во всех мусульманских странах они используются для демонстрации одежды», — в свою очередь отметил владелец одного из местных магазинов.

В декабре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, напомнив о международных обязательствах страны, заявил, что представители «Талибана» должны незамедлительно отменить все законы, ограничивающие права женщин. «Я призываю фактические власти обеспечить соблюдение и защиту прав всех женщин и девочек — быть увиденными, быть услышанными», — призвал Тюрк.

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Алина Гостева
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