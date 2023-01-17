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16:52, 17 января 2023Мир

Россия расширила санкционный стоп-лист для иностранных граждан

МИД России сообщил о внесении в санкционный стоп-лист ряда чиновников и военных ЕС

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Москва расширила санкционный стоп-лист в отношении ряда иностранных граждан, в него вошли европейские чиновники и военные, причастные к обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины и производству вооружения. Соответствующее заявление об ответных мерах на девятый пакет антироссийских санкций опубликовано на официальном сайте МИД России.

«Речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также гражданах государств Евросоюза, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике. Ограничения распространены и на отдельных депутатов Европарламента», — говорится в заявлении о внесении в стоп-лист.

Также в ведомстве сообщили, что «любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну британскому главе МИД Джеймсу Клеверли и начальнику Генштаба Патрику Сандерсу.

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Виктория Кондратьева
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