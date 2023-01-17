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20:03, 17 января 2023Экономика

Маску предсказали риск потери миллиардов долларов из-за твитов

Bloomberg: Илон Маск может потерять миллиарды по суду из-за сообщений о выкупе Tesla
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Основатель Tesla, SpaceX и глава Twitter Илон Маск рискует потерять миллиарды долларов в случае проигрыша суда по поводу его сообщений в социальной сети от 2018 года о планах выкупить акции Tesla и сделать компанию непубличной, предсказал профессор юридического факультета университета Мичигана Адам Причард в материале Bloomberg.

«Илон с удовольствием вступает в бой. У него много денег, и, очевидно, он готов пойти на существенный риск», — добавил Причард, добавив, что Маск действительно мог верить в реализацию заявленного плана.

Истцами по делу о мошенничестве с ценными бумагами выступают инвесторы Tesla, которые обвиняют миллиардера в том, что он сознательно манипулировал стоимостью акций автогиганта с помощью сообщений в Twitter, из-за чего они потеряли большие деньги. Сам бизнесмен участвует в процессе как ключевой свидетель и должен будет дать показания в суде в среду 18 января.

В то же время судья Эдвард Чен уже назвал твиты Маска неправдивыми и безрассудными. Он пообещал попросить присяжных исходить из этой мысли с самого начала процесса.

Заявления по поводу выкупа акций Маск публиковал в Twitter в августе 2018 года, после чего начались скачки их стоимости. При этом бизнесмен утверждал, что финансирование для выкупа ценных бумаг автогиганта обеспечено, но в итоге сделка так и не состоялась. После этого комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование против Маска, и он был вынужден покинуть пост главы совета директоров компании, сохранив за собой должность генерального директора.

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Данил Дмитриев
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