Владельцам квартир рассказали о возможности получить данные о прописанных лицах

Юрист Кудерко: с 1 января собственникам стало легче узнать данные о прописанных жильцах

Юрист Елена Кудерко рассказала, что с 1 января текущего года собственник квартиры вправе получить персональные данные прописанных в квартире людей без их согласия на предоставление информации. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Специалист пояснила, что в некоторых случаях, например, когда человек приобретает квартиру с торгов или она достается ему по наследству, в ней могут быть прописаны неизвестные ему лица. Если раньше получить сведения о прописанных можно было только с их разрешения, то сейчас все стало проще. «Поправки в закон снимают иммунитет персональных данных о прописанных жильцах квартиры для собственника этой квартиры», — отметила Кудерко.

Она уточнила, что это особенно актуально, если на регистрационном учете состоят иностранцы. По словам юриста, с этого года информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, а также дате регистрации, гражданстве и сроках регистрации по месту жительства можно будет получить бесплатно. Выселить нежеланных жильцов, которые отказываются добровольно сниматься с регистрационного учета, возможно только в судебном порядке, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что в 2022 году россияне стали чаще закладывать жилье мошенникам. Эксперты полагают, что рост подобных сделок с мошенниками произошел из-за недостаточно точных разъяснений Минфина о возможности займов кредитования под залог жилья для предпринимателей.