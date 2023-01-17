В Госдуме поддержали отмену подоходного налога на матпомощь для студентов

В Госдуме поддержали законопроект об отмене подоходного налога на матпомощь для студентов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект об отмене НДФЛ на матпомощь студентам. Об этом заявил автор инициативы, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев. Законопроект предполагает отмену налога 13 процентов при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

«Студенты часто оказываются уязвимы, поскольку едут на обучение в другие, как правило, более крупные города, где живут отдельно от родителей, где снимают жилье. Стипендии невысокие, а устроиться на работу трудно из-за учебной занятости. При этом в любой момент могут возникнуть непредвиденные сложности, как ухудшение здоровья, болезнь или гибель родных, в такие моменты экстренная материальная помощь просто необходима, а удерживать с нее налог — просто несправедливо. Благодаря нашему законопроекту свыше 430 тысяч студентов колледжей и вузов социально незащищенных категорий смогут получать материальную помощь на более справедливых условиях», — сказал Артем Метелев.

Законопроект также получил положительный отзыв правительства России. Общий объем выпадающих доходов, по словам Метелева, составит порядка 0,6 миллиарда рублей ежегодно. При этом, по мнению депутата, полученные нуждающимися студентами средства снова поступят в местную экономику, поскольку будут расходоваться прежде всего на приобретение товаров или услуг первой необходимости.

На получение материальной помощи во время обучения в вузе могут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других уязвимых социальных категорий, нуждающихся в поддержке. Сегодня не облагаются НДФЛ материальные выплаты до 4 тысяч рублей, а материальная помощь свыше этой суммы облагается налогом в размере 13 процентов.

