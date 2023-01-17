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10:14, 17 января 2023Из жизни

Женщина подговорила падчерицу подмешать яд в напиток матери и попала в тюрьму

Во Вьетнаме женщина попала в тюрьму, подговорив падчерицу отравить мать

Фото: Anshu A / Unsplash

32-летняя жительница Вьетнама попала в тюрьму после того, как подговорила падчерицу подмешать яд в напиток родной матери и отравить ее. Об этом сообщает The Straits Times.

В 2018 году женщина вышла замуж за разведенного мужчину, у которого была восьмилетняя дочь. После этого ей пришлось терпеть оскорбления от его бывшей жены, которая обвиняла ее в разрушении своего брака. В итоге она не выдержила и решила отомстить.

У нее оставались таблетки, которые приходилось пить после операции, чтобы справиться с болью и преодолеть проблемы со сном. Женщина измельчила их и стала уговаривать падчерицу подсыпать порошок в напиток матери, а когда та потеряет сознание, повернуть ее лицом вниз или задушить подушкой.

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В итоге девочка поддалась на уговоры. Она подмешала порошок в воду и принесла матери. Та заметила странную пену и отказалась пить. Девочка повторила попытку, но снова не смогла провести мать. Женщина заметила на дне кружки порошок и вспомнила, что незадолго до того нашла пакет с ним в сумке дочери. В тот раз девочка солгала, что не знает, откуда он взялся, но после неудачной попытки отравления от нее удалось добиться признания.

Мачеху арестовали. Перед вынесением приговора окружной судья заявил, что подстрекательство ребенка к совершению преступления против собственной матери является отягчающим обстоятельством. «Обвиняемая оказывала такое сильное влияние на девочку, что та предприняла не одну, а две попытки отравить жертву», — сказали в суде. Женщину приговорили к 12-месячному тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что в Индии 22-летняя девушка по имени Гришма собралась замуж и отравила бывшего возлюбленного, который не желал расставаться с ней. Она позвала мужчину в гости и напоила напитком, в который подсыпала некий пестицид.

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Алиса Удовик
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