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11:16, 17 января 2023Россия

Пушилин увидел в ближайшем будущем взятие Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах в районе Артемовска и понадеялся на его скорое взятие

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Взятие Артемовска может произойти в ближайшем будущем, на это рассчитывает врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, ситуация в районе города улучшается. «Я вижу определенное улучшение, это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения. Я рассчитываю в обозримом будущем на освобождение данного населенного пункта», — сказал Пушилин.

Он также сообщил, что в Соледаре продолжается дозачистка оставшихся очагов сопротивления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Василий Мека
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