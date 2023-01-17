Пушилин увидел в ближайшем будущем взятие Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах в районе Артемовска и понадеялся на его скорое взятие

Взятие Артемовска может произойти в ближайшем будущем, на это рассчитывает врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, ситуация в районе города улучшается. «Я вижу определенное улучшение, это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения. Я рассчитываю в обозримом будущем на освобождение данного населенного пункта», — сказал Пушилин.

Он также сообщил, что в Соледаре продолжается дозачистка оставшихся очагов сопротивления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).