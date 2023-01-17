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16:03, 17 января 2023Экономика

Путин поручил правительству решить проблему с низкой оплатой труда

Путин: правительству и регионам необходимо работать над исправлением ситуации с зарплатами

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Правительству России и региональным властям необходимо работать над исправлением ситуации с низким уровнем оплаты труда и неполной занятостью, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

В ходе совещания по экономическим вопросам Путин признал, что в стране сохраняются проблемы с неполной занятостью в ряде регионов и отраслях, а также с низкими зарплатами. Особенно это затронуло те регионы и города, в которых сосредоточены проблемные отрасли экономики, в частности, автопром.

«Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации», — поручил глава государства, подчеркнув, что для этого есть все необходимые ресурсы.

Также на совещании Владимир Путин заявил, что фактическая динамика экономики страны в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. По оценкам Минэкономразвития, ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился на 2,1 процента, а по итогам года — на 2,5 процента, в то время как эксперты ожидали годового снижения экономики на 10-20 процентов.

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Варвара Кошечкина
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