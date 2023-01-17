Россияне застрелили грузинского вора в законе Резо Лорткипанидзе по ошибке

В Турции полиция задержала двух россиян за убийство вора в законе Резо Лорткипанидзе

Турецкая полиция задержала двоих россиян по подозрению в убийстве грузинского вора в законе Резо Лорткипанидзе, известного в криминальных кругах как Резо Тбилисский, которого застрелили в Трабзоне. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

В окружении погибшего считают, что его могли убить по ошибке, перепутав с другим вором в законе Роином Углавой, известном как Матевич. Он и Резо жили по соседству — в одном подъезде многоквартирного дома на разных этажах. В день убийства они вдвоем отъехали от дома на машине Резо. Вернулся он уже один, но этого не знал киллер, подбежавший к его автомобилю и открывший стрельбу по окну пассажира, после чего убийца скрылся.

Полиция задержала его с сообщником в 250 километрах от Трабзона. Ими оказались россияне — Набо и Редуан Мустафаевы — этнические курды родом из Армении, прибывшие в Турцию из Болгарии.

Изначально сообщалось о четверых задержанных по горячим следам.

Неоднократно судимый Лорткипанидзе считался одним из самых опытных и уважаемых. Он являлся потомком древнего княжеского рода.