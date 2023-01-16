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14:16, 16 января 2023Силовые структуры

В Турции застрелили грузинского вора в законе Резо Тбилисского

В Трабзоне убит грузинский вор в законе Резо Тбилисский, задержаны четверо подозреваемых

Фото: Shutterstock

В турецком Трабзоне застрелили 64-летнего грузинского вора в законе Реваза Лорткипанидзе, известного в криминальных кругах как Резо Тбилисский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По информации издания, турецкие правоохранители задержали по горячим следам четверых подозреваемых, участвовавших в убийстве. Они въехали на территорию Турции из Болгарии.

Неоднократно судимый Лорткипанидзе считался одним из самых опытных и уважаемых. Он являлся потомком древнего княжеского рода.

В январе 2022 года сообщалось, что в Греции ликвидировали одного из лидеров кутаисской воровской диаспоры Шоту Тевдорадзе, более известного в криминальной среде как Шотико. Убийство произошло в Афинах на глазах у его сына.

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Любовь Ширижик
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