В Турции застрелили грузинского вора в законе Резо Тбилисского

В Трабзоне убит грузинский вор в законе Резо Тбилисский, задержаны четверо подозреваемых

В турецком Трабзоне застрелили 64-летнего грузинского вора в законе Реваза Лорткипанидзе, известного в криминальных кругах как Резо Тбилисский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По информации издания, турецкие правоохранители задержали по горячим следам четверых подозреваемых, участвовавших в убийстве. Они въехали на территорию Турции из Болгарии.

Неоднократно судимый Лорткипанидзе считался одним из самых опытных и уважаемых. Он являлся потомком древнего княжеского рода.

В январе 2022 года сообщалось, что в Греции ликвидировали одного из лидеров кутаисской воровской диаспоры Шоту Тевдорадзе, более известного в криминальной среде как Шотико. Убийство произошло в Афинах на глазах у его сына.