Лидера кутаисских воров в законе застрелили на глазах у сына

В Греции застрелили одного из лидеров кутаисской воровской диаспоры Шоту Тевдорадзе, более известного в криминальной среде как Шотико. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, убийство произошло в Афинах в ночь на воскресенье, 2 января. 41-летнему Тевдорадзе выстрелили в голову на глазах у его сына.

Возможным мотивом убийства вора в законе называют его разногласия с Важей Биганишвили (Важа Тбилисский) по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.

В апреле 2021 года российские полицейские раскрыли убийство вора в законе Тенгиза Гавашелишвили, известного в криминальном мире как Тенгиз Пицундский. Авторитета застрелили 20 лет назад рядом с гостиницей «Жемчужина» в Сочи. Стрелявшим оказался один из бывших лидеров криминального мира Сочи Сергей Чхетиани (Чхет).