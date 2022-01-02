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Лидера кутаисских воров в законе застрелили на глазах у сына

В Афинах застрелили одного из лидеров кутаисской воровской диаспоры Шоту Тевдорадзе

Фото: «Прайм Крайм»

В Греции застрелили одного из лидеров кутаисской воровской диаспоры Шоту Тевдорадзе, более известного в криминальной среде как Шотико. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, убийство произошло в Афинах в ночь на воскресенье, 2 января. 41-летнему Тевдорадзе выстрелили в голову на глазах у его сына.

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Возможным мотивом убийства вора в законе называют его разногласия с Важей Биганишвили (Важа Тбилисский) по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.

В апреле 2021 года российские полицейские раскрыли убийство вора в законе Тенгиза Гавашелишвили, известного в криминальном мире как Тенгиз Пицундский. Авторитета застрелили 20 лет назад рядом с гостиницей «Жемчужина» в Сочи. Стрелявшим оказался один из бывших лидеров криминального мира Сочи Сергей Чхетиани (Чхет).

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Варвара Кошечкина
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