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07:03, 17 января 2023Забота о себе

Названа необычная сексуальная поза для новых сильных ощущений

Сексопатолог Паджен призвала практиковать позу раненого орла для новых ощущений в сексе

Фото: Shutterstock

Для получения новых и сильных ощущений в сексе нужно практиковать необычную позу раненого орла, считает сексопатолог Кортни Паджен. Преимущества этой позиции она назвала изданию Insider.

Если привычные сексуальные позы уже приелись, самое время испробовать что-то новое, говорят секс-эксперты. Так, сексопатолог Дженнифер Литнелл советует испробовать позу раненого орла. Для этого женщина должна лечь на живот, одну ногу согнуть, а другую держать прямой. Мужчина располагается сзади.

Сексопатолог Паджен отметила, что секс в позе раненого орла обеспечивает разную глубину проникновения. Также эта позиция с согнутой ногой позволяет мужчине войти внутрь под немного другим углом, что позволяет получить новые и потенциально более глубокие ощущения.

Если женщина гибкая и может прижать согнутую ногу к груди, это обеспечит еще более глубокое проникновение

Кортни Падженсексопатолог
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В позе раненого орла мужчина может шептать грязные слова партнерше, что усилит возбуждение и заставит чувствовать большую близость, добавила Паджен. По ее словам, позиция также удобна для чувственной игры, во время которой мужчина во время проникновения может ласкать женщину.

Ранее сексопатолог Кейси Таннер назвала преимущества трезвого секса. Она пояснила, что интимная близость без стимуляции горячительными напитками позволяет быть более чувственными.

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Алиса Дмитриева
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