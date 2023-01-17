Названа необычная сексуальная поза для новых сильных ощущений

Сексопатолог Паджен призвала практиковать позу раненого орла для новых ощущений в сексе

Для получения новых и сильных ощущений в сексе нужно практиковать необычную позу раненого орла, считает сексопатолог Кортни Паджен. Преимущества этой позиции она назвала изданию Insider.

Если привычные сексуальные позы уже приелись, самое время испробовать что-то новое, говорят секс-эксперты. Так, сексопатолог Дженнифер Литнелл советует испробовать позу раненого орла. Для этого женщина должна лечь на живот, одну ногу согнуть, а другую держать прямой. Мужчина располагается сзади.

Сексопатолог Паджен отметила, что секс в позе раненого орла обеспечивает разную глубину проникновения. Также эта позиция с согнутой ногой позволяет мужчине войти внутрь под немного другим углом, что позволяет получить новые и потенциально более глубокие ощущения.

Если женщина гибкая и может прижать согнутую ногу к груди, это обеспечит еще более глубокое проникновение Кортни Паджен сексопатолог

В позе раненого орла мужчина может шептать грязные слова партнерше, что усилит возбуждение и заставит чувствовать большую близость, добавила Паджен. По ее словам, позиция также удобна для чувственной игры, во время которой мужчина во время проникновения может ласкать женщину.

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