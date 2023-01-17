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12:56, 17 января 2023Россия

Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии России

Глава Минобороны России Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии с 2023 по 2026 год

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в ближайшие три года. Об этом заявила пресс-служба министерства в Telegram.

В частности изменения затронут численность российских войск. Оборонное ведомство планирует выполнить решения президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил страны до 1,5 миллиона военнослужащих.

«Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ», — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо этого, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в одном российском регионе — Республике Карелия. Также он поручил создать три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

Глава Минобороны также анонсировал создание новых военных округов — Московского и Ленинградского.

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Варвара Кошечкина
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