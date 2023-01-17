Вице-мэра Новосибирска отдали под суд за клевету на депутата Госдумы

Прокуратура направила в суд дело вице-мэра Новосибирска Скатова о клевете на депутата ГД

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу заместителя мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы направлены в мировой суд Октябрьского района города. Речь идет о вице-мэре Артеме Скатове, который в июле заявил о проведении у него обысков по жалобе депутата Госдумы Дмитрия Савельева, отмечает РИА Новости. Являвшийся свидетелем по уголовному делу чиновник стал подозреваемым. Скатов назвал свое преследование провокацией и политическим давлением.

По версии следствия, заместитель мэра Новосибирска на почве неприязненных отношений к знакомому в феврале 2022 года распространил в интернете про него ложные сведения, порочащие честь и достоинство. Для этого фигурант дела обратился к администратору Telegram-канала и попросил его опубликовать «негативную» информацию о потерпевшем и предоставил текст публикации.