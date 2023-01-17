В России ответили на слова главы ЕК о цели антироссийских санкций

Сенатор Цеков: у ЕС не получится добиться озвученной главой ЕК фон дер Ляйен цели санкций

Посредством расширения санкционной политики страны ЕС усугубят собственное экономическое положение и потеряют ценные для них рынки, заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру», комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что главная цель санкций против России — введение экономики страны в рецессию на десятилетия.

«Они (страны Евросоюза — прим. "Ленты.ру") достигнут того, что сама европейская экономика будет дальше погружаться в рецессию: они лишатся лидерства во многих экономических отраслях в общемировом масштабе, они потеряют рынки сбыта, рынки сырья, крупнейшие энергетические рынки. Они этими санкциями будут терять лидерские позиции во всех отраслях экономики», — считает сенатор.

Вызванные санкциями экономические трудности для России будут временными, уверен Цеков. По его мнению, страна сумеет адаптироваться к новым реалиям.

«Мы будем осуществлять импортозамещение, мы будем переориентировать свою экономику на другие рынки и другие страны. (...) Да, Россия испытает определенные сложности на каком-то небольшом историческом периоде, но дальше продолжит развиваться», — убежден Цеков.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что основная цель санкций против России — это погружение экономики страны в рецессию на десятилетия.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — сказала она.