Игрок НФЛ устроил скандал в самолете, потерял сознание и был снят с рейса

Звезда НФЛ Оделл Бекхэм устроил конфликт с пассажирами самолета в Майами и попал на видео

Звезду Национальной футбольной лиги (НФЛ), игрока «Кливленд Браунс» Оделла Бекхэма-младшего сняли с рейса в аэропорту Майами из-за отказа пристегнуть ремень. Спортсмен устроил скандал в самолете и попал на видео, предоставленное полицией, передает The Insider.

Стюардессам пришлось обратиться к представителям правопорядка из-за поведения Бекхэма. Члены экипажа заявили, что пассажир был пьян, сидел в самолете без штанов и якобы потерял сознание. Однако, судя по камерам полицейских, спортсмен оказался в штанах во время задержания. Он удивленно отреагировал на появление правоохранителей и отказался покидать борт.

У мужчины завязался конфликт с членами экипажа и другими пассажирами, пока полицейские пытались успокоить присутствующих. Позже пилот был вынужден попросить всех пассажиров покинуть борт, чтобы у Бекхэма не осталось выбора. Спортсмен вышел из самолета в сопровождении полиции и под аплодисменты ожидающих у выхода на посадку попутчиков. Отмечается, что никаких обвинений ему не предъявили.