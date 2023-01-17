В СПЧ призвали ввести временный мораторий на оформление ОСАГО

Член СПЧ Кабанов призвал ввести временный мораторий на ОСАГО из-за проблем с ремонтом авто

В России нужно на государственном уровне задуматься о введении временного моратория на оформление полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) из-за проблем с ремонтом автомобилей. С таким призывом выступил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в Telegram.

Несмотря на то что страховой ремонт в настоящее время фактически сведен к нулю и автосервисы отказываются ремонтировать автомобили по страховым выплатам, обязательная оплата автовладельцами ОСАГО продолжается, также не отменена ответственность за ее отсутствие, подчеркнул Кабанов.

По ОСАГО в настоящий момент, по его словам, россиянам нагло предлагают уже использованные запчасти или увеличить тариф страхования.

«Но ни у кого не появилось даже мысли хотя бы временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда снова смогут выполняться обязательства в страховых случаях. Все ровно наоборот: нонсенс в том, что страховщики заговорили об увеличении страховых тарифов», — написал Кабанов.

Он считает, что сейчас неясно, за что автовладельцы в обязательном порядке платят страховщикам и какая ответственность лежит на них за то, что они не выполняют договорные обязательства.

С мнением Кабанова согласился глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он указал, что страховщики должны выполнять свои обязательства перед россиянами, иначе они лишатся доходов. Сенатор пообещал обсудить проблему ОСАГО с коллегами из профильных комитетов верхней палаты парламента.

16 января «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков написали, что в России практически перестали ремонтировать автомобили по полисам ОСАГО, а доля компенсаций в виде ремонта сократилась почти до нуля процентов. Причинами подобной ситуации страховые компании называют дефицит автозапчастей, из-за этого сервисы не могут в полном объеме выполнить требования к качеству ремонта, а выплат не хватает для полноценного восстановления машины.