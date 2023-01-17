Рианна снялась в нижнем белье собственного бренда

Певица Рианна снялась в рекламе собственного бренда Savage x Fenty в кружевном комбинезоне

Американская певица и предпринимательница Рианна приняла участие в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Снимки публикует Page Six.

Поп-исполнительница снялась в облегающем комбинезоне из кружева черного цвета, который оформлен вырезом в области груди в виде сердца и открытой спиной. Образ знаменитости дополнили массивные золотые браслеты и туфли на высокой шпильке в тон комплекта. При этом волосы Рианны распустили, а на лицо нанесли яркий макияж.

Известно, что стоимость комбинезона из новой коллекции упомянутой марки составляет 95 долларов (6500 рублей), на данный момент он доступен к покупке со скидкой за 37 долларов (2531 рубль).

В ноябре 2022 года Рианна также стала участницей промо собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Знаменитость позировала в спальне в латексном корсете на шнуровке в сочетании с перчатками и ботфортами из того же материала на фигурном каблуке. Образ бизнесвумен дополнили солнцезащитные очки и куртка бомбер оверсайз.