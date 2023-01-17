В Госдуме назвали ликвидацию «режима Зеленского» обязательной задачей СВО

Депутат Миронов заявил, что для окончания СВО обязательна ликвидация «режима Зеленского»

Задачи специальной военной операции (СВО), начатой Россией, не будут выполнены без ликвидации «режима» действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом обязательном пункте в ходе сессии в Госдуме высказался депутат Сергей Миронов.

По словам Миронова, «западные ставленники в Киеве» отстаивают не независимость Украины, а ценности западной идеологии. «Я абсолютно убежден, что выполнение задачи президента [России Владимира Путина] без ликвидации режима Зеленского будет не выполнено. Я абсолютно в этом убежден», — заявил депутат с трибуны.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Он набрал чуть более 73 процентов голосов избирателей, выйдя во второй тур против бывшего украинского лидера Петра Порошенко. После объявления начала спецоперации Зеленский остался в Киеве. Он также посещал опасные точки боевых действий, в том числе Херсон и Артемовск (украинское название Бахмут). В 2022 году американский журнал Timе назвал Зеленского «Человеком года».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию республики. 30 сентября Путин подписал договор о принятии в состав России новых регионов, которые раньше были украинскими территориями, — Донецкая и Луганская народные республики, а также в Херсонская и Запорожская области.