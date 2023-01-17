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14:52, 17 января 2023Россия

В Госдуме назвали ликвидацию «режима Зеленского» обязательной задачей СВО

Депутат Миронов заявил, что для окончания СВО обязательна ликвидация «режима Зеленского»
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Задачи специальной военной операции (СВО), начатой Россией, не будут выполнены без ликвидации «режима» действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом обязательном пункте в ходе сессии в Госдуме высказался депутат Сергей Миронов.

По словам Миронова, «западные ставленники в Киеве» отстаивают не независимость Украины, а ценности западной идеологии. «Я абсолютно убежден, что выполнение задачи президента [России Владимира Путина] без ликвидации режима Зеленского будет не выполнено. Я абсолютно в этом убежден», — заявил депутат с трибуны.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Он набрал чуть более 73 процентов голосов избирателей, выйдя во второй тур против бывшего украинского лидера Петра Порошенко. После объявления начала спецоперации Зеленский остался в Киеве. Он также посещал опасные точки боевых действий, в том числе Херсон и Артемовск (украинское название Бахмут). В 2022 году американский журнал Timе назвал Зеленского «Человеком года».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию республики. 30 сентября Путин подписал договор о принятии в состав России новых регионов, которые раньше были украинскими территориями, — Донецкая и Луганская народные республики, а также в Херсонская и Запорожская области.

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Варвара Кошечкина
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