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22:36, 17 января 2023Россия

Объявлен в розыск построивший первое казино в России бизнесмен

Объявлен в розыск и заочно арестован построивший первое казино в России бизнесмен Таймасов
Рашид Таймасов

Рашид Таймасов. Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Бизнесмен Рашид Таймасов, экс-глава «Роял тайм групп» объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что бизнесмен, построивший первое казино в игорной зоне России, заочно арестован в Москве.

15 января был арестован заместитель главы Владивостока Алексей Ляйфер по обвинению в получении взятки. Ляйфер обвиняется по статьям «Получение взятки» (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ).

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Юлия Мискевич
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