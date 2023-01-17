Объявлен в розыск построивший первое казино в России бизнесмен

Объявлен в розыск и заочно арестован построивший первое казино в России бизнесмен Таймасов

Бизнесмен Рашид Таймасов, экс-глава «Роял тайм групп» объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что бизнесмен, построивший первое казино в игорной зоне России, заочно арестован в Москве.

15 января был арестован заместитель главы Владивостока Алексей Ляйфер по обвинению в получении взятки. Ляйфер обвиняется по статьям «Получение взятки» (пункт «в» часть 5 статьи 290 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ).