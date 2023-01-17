Канадец украинского происхождения погиб под Бахмутом

CBC: 28-летний канадец украинского происхождения Цехмистренко погиб под Бахмутом

В ночь на 15 января под Артемовском (украинское название — Бахмут) погиб 28-летний боец из Канады украинского происхождения Григорий Цехмистренко (позывной Грег). О его смерти сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на отца погибшего.

Он отправился на Украину добровольцем в январе 2022 года, был медиком. На просьбу подтвердить смерть Цехмистренко Министерство внутренних дел Канады заявило CBC, что не может сделать этого «из соображений безопасности».

Виталий Цехмистренко, отец погибшего, рассказал, что он и его жена приезжали в Киев, чтобы провести Рождество с сыном. Там они провели вместе все праздники, прежде чем вернуться в Канаду. Теперь Виталий снова отправится в украинскую столицу на похороны сына.

В конце декабря 2022 года стало известно, что в ходе боев также погибли двое грузинских наемников.